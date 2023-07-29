В Колумбии арестовали сына президента

В Колумбии арестовали сына прездента Густаво Петро Николаса

В Колумбии арестовали сына прездента страны Густаво Петро Николаса. Об этом сообщила Генпрокуратура страны, передает РИА Новости.

Там уточнили, что сына президента Колумбии задержали в соответствии с распоряжением суда — Петро-младшего подозревают в отмывании активов и незаконном обогащении. Помимо этого, в Колумбии арестовали бывшую супругу сына президента.

Петро победил на выборах президента Колумбии летом 2022 года — он выступал кандидатом объединенных левых сил. Социалист набрал 50,44 процента голосов избирателей — более 11,2 миллиона.

Газета Thе Washington Post тогда назвала победу Петро в одной из наиболее консервативных стран Латинской Америки потрясающим примером того, как недовольство людей экономическим положением может изменить статус-кво. Издание отметило, что результаты выборов во многом обусловлены негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику.