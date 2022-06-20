Социалист Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии
Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, социалист набрал 50,44 процента голосов избирателей — более 11,2 миллиона. Его соперник по второму туру голосования Родольфо Эрнандес признал поражение. Отмечается, что инаугурация президента состоится 7 августа.
Газета Thе Washington Post назвала победу Петро в одной из наиболее консервативных стран Латинской Америки потрясающим примером того, как недовольство людей экономическим положением может изменить статус-кво. Издание отмечает, что результаты выборов во многом обусловлены негативным эффектом на экономику от пандемии коронавируса.
В ходе предвыборной кампании Петро обещал, что на посту главы государства он сосредоточится на решении экологических проблем и поддержке местных производителей, а также увеличит расходы на образование. «Мы должны перейти от добывающей к новой производительной экономике, которая позволит увеличить число рабочих мест во всей стране», — заявлял он.
Ранее кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил о готовящемся на него покушении. Политик отметил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов из-за опасений за свою жизнь.