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Социалист Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии

Кандидат от левых Густаво Педро победил на выборах президента Колумбии с 50,44% голосов

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, социалист набрал 50,44 процента голосов избирателей — более 11,2 миллиона. Его соперник по второму туру голосования Родольфо Эрнандес признал поражение. Отмечается, что инаугурация президента состоится 7 августа.

Газета Thе Washington Post назвала победу Петро в одной из наиболее консервативных стран Латинской Америки потрясающим примером того, как недовольство людей экономическим положением может изменить статус-кво. Издание отмечает, что результаты выборов во многом обусловлены негативным эффектом на экономику от пандемии коронавируса.

В ходе предвыборной кампании Петро обещал, что на посту главы государства он сосредоточится на решении экологических проблем и поддержке местных производителей, а также увеличит расходы на образование. «Мы должны перейти от добывающей к новой производительной экономике, которая позволит увеличить число рабочих мест во всей стране», — заявлял он.

Ранее кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил о готовящемся на него покушении. Политик отметил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов из-за опасений за свою жизнь.

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Виктория Кондратьева
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