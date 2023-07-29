Дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ поразил украинскую «Гвоздику» и попал на видео

Дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ поразил украинскую «Гвоздику» под Новомихайловкой

Видео: Telegram / peromishpagoi

Поражение украинской самоходной гаубицы «Гвоздика» российским дроном-камикадзе «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) попало на видео. Кадры появились в Telegram-канале «Пером и шпагой».

Российские военные атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на кременном направлении. «На этот раз, "иксоводы" из 20-й армии Западного военного округа (ЗВО) поразили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ восточнее насленного пункта Новомихайловка. Точный удар пришелся прямо в башню», — говорится в описании к ролику.

Ранее российским войскам удалось отразить восемь атак ВСУ на донецком направлении. Противник потерял более 260 бойцов, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».