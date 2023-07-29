Из-за массового отравления сотрудников подмосковного предприятия возбудили дело

СК возбудил дело из-за массового отравление сотрудников «Союзснаб» в Подмосковье

В Красногорске возбудили дело из-за отравления людей на производстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным ведомства, 29 сотрудников почувствовали недомогание после еды и обратились в больницу. Сейчас их жизни здоровью ничего не угрожает.

Речь идет о предприятии «Союзснаб». В настоящее время совместно с Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.