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11:39, 29 июля 2023Силовые структуры

Из-за массового отравления сотрудников подмосковного предприятия возбудили дело

СК возбудил дело из-за массового отравление сотрудников «Союзснаб» в Подмосковье

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Красногорске возбудили дело из-за отравления людей на производстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным ведомства, 29 сотрудников почувствовали недомогание после еды и обратились в больницу. Сейчас их жизни здоровью ничего не угрожает.

Речь идет о предприятии «Союзснаб». В настоящее время совместно с Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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    Екатерина Власова
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