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10:21, 29 июля 2023Силовые структуры

В Подмосковье массово отравились сотрудники одного предприятия

В Красногорске произошло массовое отравление на предприятии «Союзснаб»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Красногорске произошло массовое отравление на предприятии «Союзснаб». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в компании 37 человек почувствовали себя плохо после еды. Большинство потерпевших госпитализировали. Сейчас совместно с Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее работу суши-бара «Суши рядом» в Тамбове приостановили из-за массового отравления посетителей. У посетителей закрытого кафе выявили острую кишечную инфекцию — они заказывали в заведении пиццу, лапшу и суши. Роспотребнадзор начал расследование.

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    Екатерина Власова
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