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05:43, 29 июля 2023Наука и техника

Стали известны результаты изучения трофейной техники НАТО

Трофейная техника НАТО имеет неплохое бронирование и посредственную подвижность

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса, изучив трофейную технику НАТО, предварительно, выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, но обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, не всегда рациональной. Об этом стало известно РИА Новости от информированного источника.

По его информации, западные образцы имеют большое число слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. В то же время техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости.

Кроме того, западные образцы крайне сложно ремонтировать, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное. Связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что Российским военным необходимо изучить трофейную технику, полученную в рамках специальной военной операции (СВО), и перенять полезные технологии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что трофейная техника, произведенная на Западе, станет предметом изучения российских специалистов. «Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?», — подытожил глава государства.

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    Марина Совина
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