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16:31, 29 июля 2023Бывший СССР

Под Одессой отказались демонтировать памятник Зое Космодемьянской

В Одесской области не будут демонтировать памятник Зое Космодемьянской

Фото: Tetiana Shevereva / Unsplash

Власти города в Одесской области решили сохранить памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Монумент стоит возле школы в Белгород-Днестровском. По данным ТАСС, в письме секретаря городского совета Александра Скалозуба указано, что у властей отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность монумента конкретной исторической личности.

Ранее стало известно, что три памятника советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины. Монументы снесли в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Также с мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны, который стоит в селе Толстая Черкасской области, убрали макет ордена «Победа».

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    Екатерина Власова
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