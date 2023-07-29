Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов

ГПК Белоруссии: военные из Польши вытеснили через границу пятерых мигрантов

Военные из Польши силой вытеснили через границу пятерых мигрантов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

По его данным, польские силовики ночью доставили группу иностранных граждан к границе с Белоруссией. Они подвели людей в наручниках к заграждению. Затем военные применили слезоточивый газ и физическую силу. Таким образом они заставили беженцев уйти на территорию республики через калитку, якобы предназначенную для животных.

«Умалчивая о собственных преступлениях против человечности, польские военные пытаются убедить общественность в том, что беженцы безосновательно совершают агрессивные действия, бросая камни и палки через заграждение», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что более 16 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Белоруссии в течение 2023 года.