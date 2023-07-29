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14:27, 29 июля 2023Мир

В Германии назвали причины отсутствия успехов контрнаступления ВСУ

Der Spiegel: неопытность приводит к медленному продвижению ВСУ при наступлении

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Неопытность солдат приводит к медленному продвижению Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Автор статьи назвал еще несколько причин отсутствия успехов у ВСУ. Он отметил, что российские войска яростно защищают свои позиции.

«Неопытные украинские части продвигались вперед без должной противовоздушной обороны и допустили тактические ошибки. Боевые танки и бронетранспортеры застряли на минных полях и были атакованы российскими ударными вертолетами. Пока что украинцы не совершили прорыва при контрнаступлении», — пишет издание.

Ранее в США заявили о кульминации конфликта на Украине. Из-за провального контрнаступления украинских войск сценарий заморозки военных действий становится наиболее вероятным, полагают в издании The Hill.

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    Никита Абрамов
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