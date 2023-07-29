Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на сватовском направлении

На сватовском направлении разведчиками 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) был уничтожен наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на российского военнослужащего из минометного расчета ЗВО сообщает РИА Новости.

В пятницу Минобороны России сообщило о захвате в Луганской народной республике (ЛНР) на сватовском направлении нескольких опорных пунктов противника.

«Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем», — сказал боец.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью. По его данным, ВСУ попытались атаковать в ночь с 28 на 29 июля, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.