На сватовском направлении уничтожен наблюдательный пункт ВСУ
На сватовском направлении разведчиками 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) был уничтожен наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на российского военнослужащего из минометного расчета ЗВО сообщает РИА Новости.
В пятницу Минобороны России сообщило о захвате в Луганской народной республике (ЛНР) на сватовском направлении нескольких опорных пунктов противника.
«Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем», — сказал боец.
Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью. По его данным, ВСУ попытались атаковать в ночь с 28 на 29 июля, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.