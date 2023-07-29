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17:02, 29 июля 2023Путешествия

Спасатель рассказал о выживании на воде во время шторма

Спасатель Чуриков: во время шторма в море нужно грести только на волне

Фото: Espen Bierud / Unsplash

Если человек оказался во время смерча и шторма в море, ему не нужно тратить силы на борьбу со стихией. Об этом сообщил начальник отдела аварийно-спасательных работ «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков, его цитирует «Подмосковье сегодня».

«Не тратьте силы на борьбу со стихией. Грести нужно строго к берегу, но только пока вы на волне. Между волнами надо давать себе перерыв, а через плечо следить за подходом следующей. Море само вас постепенно вынесет на сушу», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что во время шторма нельзя находиться в воде, но, если так случилось, важно не паниковать.

В Краснодарском крае бушует непогода — там действует штормовое предупреждение. В сети опубликовали кадры последствий мощного шторма, который прошел в Сочи. На кадрах видно, что на пляже разрушены стоящие там постройки — беседки, шатры и торговые точки. Сильные волны доходят до входа на пляж.

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    Анастасия Шейкина
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