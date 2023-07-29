Смытый штормом в Сочи пляж сняли на видео

SHOT опубликовал кадры последствий сильного шторма в Сочи

В сети появились кадры последствий мощного шторма, который прошел в Сочи. Видеозапись смытого волной пляжа публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что на пляже разрушены стоящие там постройки — беседки, шатры и торговые точки. Сильные волны доходят до входа на пляж.

Часть пляжей в Сочи 28 июля закрыли из-за непогоды. В зонах отдыха подняли флаги красного цвета, а вход к ним перекрыли сигнальными лентами, шезлонги и зонты собрали. Помимо этого, пляжи закрыли и в Геленджике.

Из-за непогоды летевшие в Сочи 13 пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в Минеральных Водах.