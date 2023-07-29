Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:16, 29 июля 2023Путешествия

Смытый штормом в Сочи пляж сняли на видео

SHOT опубликовал кадры последствий сильного шторма в Сочи

В сети появились кадры последствий мощного шторма, который прошел в Сочи. Видеозапись смытого волной пляжа публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что на пляже разрушены стоящие там постройки — беседки, шатры и торговые точки. Сильные волны доходят до входа на пляж.

Часть пляжей в Сочи 28 июля закрыли из-за непогоды. В зонах отдыха подняли флаги красного цвета, а вход к ним перекрыли сигнальными лентами, шезлонги и зонты собрали. Помимо этого, пляжи закрыли и в Геленджике.

Из-за непогоды летевшие в Сочи 13 пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в Минеральных Водах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Бой российского танка-одиночки с колонной ВСУ попал на видео

    Вучич приравнял поражение Украины в конфликте с Россией к проигрышу НАТО

    Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

    ВСУ попытались атаковать на времевском направлении

    Подсчитаны траты на самый дорогой зарубежный отпуск россиян в июле

    Смытый штормом в Сочи пляж сняли на видео

    Президент ЮАР назвал Путина трудолюбивым человеком

    Яркий макияж 12-летней дочери Джигана возмутил пользователей сети

    Польше предрекли отсутствие помощи США в случае ее вторжения на Украину

    Медведев назвал ордеры против России «потенциально опасными игрищами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости