На российском курорте из-за штормового предупреждения закрыли пляжи

В Геленджике из-за штормового предупреждения закрыли пляжи

В Геленджике из-за штормового предупреждения закрыли пляжи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация российского курорта.

Запрет на купание ввели на всех 69 пляжах города и округов. Штормовое предупреждение действует с 28 по 29 июля. В Геленджике ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 23-28 метров в секунду.

«Есть опасность формирования смерчей. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Геленджика соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на флаги на пляжных территориях. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыли для купания из-за непогоды. В зонах отдыха подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны.