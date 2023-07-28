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15:44, 28 июля 2023Среда обитания

На российском курорте из-за штормового предупреждения закрыли пляжи

В Геленджике из-за штормового предупреждения закрыли пляжи

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Геленджике из-за штормового предупреждения закрыли пляжи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация российского курорта.

Запрет на купание ввели на всех 69 пляжах города и округов. Штормовое предупреждение действует с 28 по 29 июля. В Геленджике ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 23-28 метров в секунду.

«Есть опасность формирования смерчей. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Геленджика соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на флаги на пляжных территориях. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыли для купания из-за непогоды. В зонах отдыха подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны.

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    Нина Ташевская
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