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15:01, 29 июля 2023Мир

В Венгрии сочли саммит Россия — Африка опровержением изоляции Москвы

Magyar Nemzet: саммит Россия — Африка стал опровержением изоляции Москвы

Фото: Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency / Reuters

Саммит Россия — Африка опроверг утверждения Запада о политической изоляции Москвы, а также показал, как Кремль использует дипломатические возможности в новой геополитической ситуации. Об этом сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.

«Представители более чем сорока стран, в том числе главы многих государств, встретились с президентом Владимиром Путиным. Правда, это были не самые влиятельные страны мира, но в свете этого события трудно говорить о дипломатической изоляции», — пишет издание.

Там отметили, что страны Африки являются как перспективными внешними рынками, так и важными голосами в международных организациях. Помимо того, считает газета, из-за санкций Запада Россия вынуждена расширять свои возможности везде, где только можно, для получения помощи и доходов.

Одной из главных площадок для этого, добавили там, является Африка, где никто не скажет плохо о России, но многие вспомнят о западном колониализме.

Саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. По словам президента России Путина, встреча, посвященная урегулированию ситуации на Украине, прошла эффективно.

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    Никита Абрамов
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