Путин оценил встречу с лидерами стран Африки по Украине

Путин посчитал эффективной встречу с лидерами стран Африки по Украине

Президент России Владимир Путин считает эффективной встречу с главами ряда африканских стран, посвященную урегулированию ситуации на Украине. Об этом российский лидер заявил в субботу, 29 июля, на встрече с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, передает ТАСС.

«Мы вчера поздно закончили, уже было полвторого, около двух часов ночи по Москве, но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали», — заявил Путин.

Он также отметил, что, на его взгляд, подобное общение пошло на пользу отношениям России как с ЮАР, так и со странами Африки в целом.

Отмечается, что переговоры Путина с африканской миссией по Украине продлились около трех часов.

Саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств.