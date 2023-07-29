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21:39, 29 июля 2023Мир

Американский политик уличил Запад во лжи о Путине

Политик из США Барака заявил, что Запад не стесняется лгать об изоляции Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Правозащитник и политик из США Аджаму Барака в Twitter уличил Запад во лжи об изоляции президента России Владимира Путина, заявив, что пропаганда не стесняется этого.

«Американские пропагандисты, выдающие себя за журналистов, даже не пытаются скрыть свою грубую ложь. Путина изолировали от кого — от Запада?», — заявил он, напомнив, что десять процентов мирового населения, которые составляют западные страны, еще не являются всем миром.

Американский политик прикрепил к публикации ссылку на статью CNN, в которой говорится об «изоляции Путина». На фотографии, которой проиллюстрирован материал, российский лидер пожимает руку президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что саммит «Россия — Африка» опроверг утверждения Запада о политической изоляции Москвы, а также показал, как Кремль использует дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

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    Марина Совина
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