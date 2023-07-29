Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:43, 30 июля 2023Россия

Жители Татарстана остались без электроснабжения из-за урагана

Жители Татарстана остались без электроснабжения из-за падения деревьев

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Жители нескольких районов Татарстана, включая Казань, сообщили о падении деревьев и нарушении электроснабжения из-за сильного ветра, передает Telegram-канал ГУМЧС России по Татарстану.

Отмечается, что вечером 29 июля поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани. В жилом комплексе «Светлая Долина» города ветром снесло навес для мусорных контейнеров, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, сообщения о нарушении электроснабжения поступили в Буинском, Зеленодольском, Тетюшском, Спасском и других районах региона.

Ранее несколько населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества из-за сильного ливня. Уточняется, что в регионе начались гроза, дождь, град и ветер.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    О готовности России к столкновению с НАТО, успехах в ходе СВО и зерновой сделке: главное из выступления Путина

    Жители Татарстана остались без электроснабжения из-за урагана

    КНДР впервые показала подводный беспилотник «Хиэль-1»

    Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России

    В Сербии предрекли Зеленскому потерю президентского кресла

    Путин высказался об отказе ФРГ от российского газа

    Путин раскрыл причины своей выносливости

    Путин предостерег от использования неонацизма против России

    Путин прокомментировал аресты Кагарлицкого и Беркович

    Путин оценил угрозу нацбезопасности Украины и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости