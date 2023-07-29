Жители Татарстана остались без электроснабжения из-за урагана

Жители Татарстана остались без электроснабжения из-за падения деревьев

Жители нескольких районов Татарстана, включая Казань, сообщили о падении деревьев и нарушении электроснабжения из-за сильного ветра, передает Telegram-канал ГУМЧС России по Татарстану.

Отмечается, что вечером 29 июля поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани. В жилом комплексе «Светлая Долина» города ветром снесло навес для мусорных контейнеров, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, сообщения о нарушении электроснабжения поступили в Буинском, Зеленодольском, Тетюшском, Спасском и других районах региона.

Ранее несколько населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества из-за сильного ливня. Уточняется, что в регионе начались гроза, дождь, град и ветер.