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15:20, 29 июля 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ фальшивомонетчика из Белгорода попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянина, напечатавшего 25 млн фальшивых рублей

ФСБ показала видео задержания россиянина, напечатавшего 25 миллионов фальшивых рублей. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики проникают в дом фигуранта, кладут его лицом в пол и надевают наручники. Затем показаны изъятые стопки пятитысячных купюр и оборудование для их изготовления.

Ранее стало известно, что в Белгороде поймали мужчину, напечатавшего 25 миллионов рублей и планировавшего сбыть их. Мужчина купил оборудование для изготовления фальшивых денег и печатал пятитысячные купюры в своем доме в селе Нижний Ольшанец. Отмечается, что он наносил защитную ленту с помощью специальной техники, а для водяного знака придумал самодельный станок.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. Россиянину грозит до 12 лет колонии.

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    Екатерина Власова
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