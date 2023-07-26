Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:44, 26 июля 2023Силовые структуры

Россиянин напечатал дома фальшивые купюры на 25 миллионов и попал под следствие

В Белгороде поймали мужчину, напечатавшего 25 миллионов рублей и планировавшего сбыть их

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгороде 37-летний местный житель напечатал фальшивые купюры на миллионы рублей и попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина купил оборудование для изготовления фальшивых денег и печатал пятитысячные купюры в своем доме в селе Нижний Ольшанец. Отмечается, что он наносил защитную ленту с помощью специальной техники, а для водяного знака придумал самодельный станок.

Всего фигурант напечатал купюр на 25 миллионов рублей и планировал их сбыть. Но полицейские узнали о происходящем, «накрыли» его «производство» и изъяли деньги.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. Россиянину грозит до 12 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассекретила архив о раскрытии плана по «Цитадели» перед Курской битвой

    В процессорах AMD нашли серьезную уязвимость

    Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение

    Женщина полюбила рожать детей и стала суррогатной матерью

    Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

    Больше 30 российских деревень закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа

    В России отреагировали на высылку дипломатов из Молдавии

    В Киеве прозвучал мощный взрыв

    Определены районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

    Сотни туристов заразились в Турции опасной кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости