Россиянин напечатал дома фальшивые купюры на 25 миллионов и попал под следствие

В Белгороде поймали мужчину, напечатавшего 25 миллионов рублей и планировавшего сбыть их

В Белгороде 37-летний местный житель напечатал фальшивые купюры на миллионы рублей и попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина купил оборудование для изготовления фальшивых денег и печатал пятитысячные купюры в своем доме в селе Нижний Ольшанец. Отмечается, что он наносил защитную ленту с помощью специальной техники, а для водяного знака придумал самодельный станок.

Всего фигурант напечатал купюр на 25 миллионов рублей и планировал их сбыть. Но полицейские узнали о происходящем, «накрыли» его «производство» и изъяли деньги.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. Россиянину грозит до 12 лет колонии.