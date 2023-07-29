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12:35, 29 июля 2023Мир

В США заявили о безвыходном положении Зеленского из-за уничтоженных HIMARS

Полковник Макгрегор: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за HIMARS
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sgt. John Schoebel / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за уничтожения поставленных Киеву ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

По его словам, российская система ПВО великолепно показала себя в ходе конфликта, сделав фактически бесполезной главную ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении», — отметил Макгрегор.

Ранее в июле старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди после визита на Украину рассказал о снижении эффективности переданных Киеву РСЗО HIMARS. По его словам, есть также свидетельства снижения отдачи от ударов HIMARS из-за эффективных российских контрмер.

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    Варвара Кошечкина
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