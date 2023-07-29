Байден публично признал седьмого внука

Байден публично признался, что у него есть еще одна внучка, дочь Хантера Байдена

Президент США Джо Байден в интервью журналу People заявил, что у него есть еще одна внучка.

Речь идет о четырехлетней Нави Джоан Робертс — дочери Хантера Байдена и жительницы Арканзаса Лунден Робертс. Мать девочки отказалась менять фамилию дочери на Байден.

Джо Байден сообщил, что сейчас родители Нави работают над отношениями, которые отвечают интересам их дочери. Президент добавил, что родители девочки стараются «максимально сохранить ее конфиденциальность в будущем». Нави Робертс оказалась седьмой в числе внуков, которых публично признал глава США.

Спустя год после рождения девочки ее мать подала в суд на сына президента с требованием о назначении алиментов. В 2019 году суд определил, что Нави в действительности является дочерью Хантера Байдена, на это указали результаты ДНК-теста. В 2020 году отец согласился выплатить женщине все алименты, которые задолжал с ноября 2018 года.

С июня текущего года четырехлетняя Нави будет получать от Байдена-младшего денежные выплаты каждый месяц. Также ей полагается часть картин, которыми владеет ее отец.

Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. Недавно его обвинили в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Агентство Reuters писало, что он передумал признавать свою вину по данному делу. Мужчина изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения о признании вины.