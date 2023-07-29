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11:00, 29 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска под Курском

В Курской области ВСУ атаковали тремя снарядами автомобильный пункт пропуска

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя снарядами автомобильный пункт пропуска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, днем Украина ударила тремя снарядами калибра 120 миллиметров по многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) Крупец. Он находится в 50 метрах от границы.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что на хуторе Красный Пахарь в Курской области сбили три беспилотника. Три дрона заметили в районе 11 утра в четверг, 27 июля. Их сбили с помощью системы обнаружения и подавления БПЛА «Антидрон».

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    Екатерина Власова
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