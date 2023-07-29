ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска под Курском

В Курской области ВСУ атаковали тремя снарядами автомобильный пункт пропуска

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя снарядами автомобильный пункт пропуска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, днем Украина ударила тремя снарядами калибра 120 миллиметров по многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) Крупец. Он находится в 50 метрах от границы.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что на хуторе Красный Пахарь в Курской области сбили три беспилотника. Три дрона заметили в районе 11 утра в четверг, 27 июля. Их сбили с помощью системы обнаружения и подавления БПЛА «Антидрон».