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10:45, 28 июля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе сбили три дрона

Shot: в Курской области на хуторе Красный Пахарь сбили три дрона

Фото: Telegram-канал SHOT

На хуторе Красный Пахарь в Курской области сбили три беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, три дрона заметили в районе 11 утра в четверг, 27 июля. Их сбили с помощью системы обнаружения и подавления БПЛА антидрон.

Одно устройство было посажено — на нем обнаружили боеприпас, который впоследствии уничтожили. Еще два дрона взорвались в воздухе, обошлось без разрушений.

Днем ранее, 27 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали хутор Олешня в Суджанском районе. Там было зафиксировано три прилета. В результате одного из них был поврежден сарай, а также выбиты окна.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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