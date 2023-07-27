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19:48, 27 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли российский приграничный регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ хутора Олешня

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об обстреле хутора Олешня в Суджанском районе. Там было зафиксировано три прилета. В результате одного из них был поврежден сарай, а также выбиты окна.

«Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища», — добавил Старовойт.

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