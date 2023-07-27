Комбайнер пострадал при обстреле ВСУ российского приграничного региона

Гладков: человек пострадал при обстреле ВСУ поселка Красное под Белгородом

Комбайнер пострадал при обстреле окраины поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его словам, мужчина работал в поле, когда поселок был атакован. Он получил осколочное ранение голеностопа и был доставлен в больницу. «Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой», — написал Гладков.

Он добавил, что осколками снаряда также был поврежден комбайн. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17 на село Лозовая Рудка в Борисовском районе региона. Пострадавших и разрушений нет. Предварительно, дрон со взрывчаткой запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области.