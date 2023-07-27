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14:16, 27 июля 2023Россия

Комбайнер пострадал при обстреле ВСУ российского приграничного региона

Гладков: человек пострадал при обстреле ВСУ поселка Красное под Белгородом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Комбайнер пострадал при обстреле окраины поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его словам, мужчина работал в поле, когда поселок был атакован. Он получил осколочное ранение голеностопа и был доставлен в больницу. «Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой», — написал Гладков.

Он добавил, что осколками снаряда также был поврежден комбайн. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17 на село Лозовая Рудка в Борисовском районе региона. Пострадавших и разрушений нет. Предварительно, дрон со взрывчаткой запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области.

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    Константин Лысяков
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