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06:43, 29 июля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о выборе из двух плохих вариантов для Зеленского

Риттер: после провала наступления Зеленскому дадут выбрать из 2 плохих вариантов
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Daina Le Lardic / EU 2023

После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь остается «выбирать яд по своему усмотрению»: согласиться на мир, принимая территориальные претензии России и навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде новых потерь территории и уничтожения украинской нации.

Как считает Риттер, трагизм украинского конфликта заключается в том, что для вступления в западный клуб от Зеленского потребовались жизни его соотечественников. Лидер республики принял эти условия, однако Западу не удалось добиться стратегического поражения России.

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«Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась», — пишет Риттер.

Он добавил, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке. Вильнюсский саммит альянса 11-12 июля стал «реквиемом по кошмару, созданному самой Европой», — заключил Риттер.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страну смогут принять в НАТО в июле 2024 года на саммите альянса в Вашингтоне. Он отметил, что республика сможет вступить в НАТО после окончания боевых действий на своей территории. Министр выразил уверенность, что конфликт закончится к следующему лету.

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    Марина Совина
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