Глава Минобороны Украины Резников: заявку Киева на вступление в НАТО одобрят в 2024 году

Украину смогут принять в НАТО в июле 2024 года на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава украинского Минобороны отметил, что республика сможет вступить в НАТО после окончания боевых действий на своей территории. Он выразил уверенность, что конфликт закончится к следующему лету, так что заявку Киева смогут одобрить на саммите, приуроченном к 75-летию альянса.

«После победы это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы», — сказал Резников, добавив, что за все это время украинцы научились пользоваться стандартным для НАТО оружием.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Резникова об окончании конфликта в следующем году. По мнению российского депутата, мнение Киева о том, что конфликт на Украине будет завершен через год, в 2024 году, после того как страну примут в НАТО, является заблуждением.