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13:10, 30 июля 2023Россия

Число жертв непогоды в Приволжье выросло до десяти человек

МЧС: число жертв непогоды в Приволжье выросло до десяти человек

Фото: Raychel Sanner / Unsplash

Число жертв непогоды в Приволжском федеральном округе выросло до десяти человек, 76 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76», — заявили в министерстве.

Ранее МЧС сообщало о девяти погибших. В ведомстве предупредили об опасных метеорологических явлениях, сохраняющихся на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа с 29 июля. Отмечается, что порывы ветра в данном регионе могут достигать 27 метров в секунду.

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    Виктория Кондратьева
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