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07:16, 30 июля 2023Россия

В Приволжье девять человек погибли из-за непогоды

В Приволжье 76 человек пострадали из-за непогоды, девять из которых погибли

Фото: Veranica Lacasa / Globallookpress.com

МЧС России сообщило, что десятки человек пострадали из-за непогоды в Приволжье, девять из которых умерли, передает ТАСС.

В ведомстве предупредили об опасных метеорологических явлениях, сохраняющихся на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа с 29 июля. Отмечается, что порывы ветра в данном регионе могут достигать 27 м/с.

«Пострадали 76 человек, из них девять — погибли», — рассказали в министерстве.

Ранее губернатор Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о семи погибших из-за урагана, который обрушился на республику. Уточняется, что возле озера Таир пострадали два человека — взрослый и семилетний ребенок, их госпитализировали. Помимо этого, погибли семь человек, трое из них дети. В больницу доставлено 15 человек.

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    Марина Совина
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