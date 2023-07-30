В Приволжье девять человек погибли из-за непогоды

В Приволжье 76 человек пострадали из-за непогоды, девять из которых погибли

МЧС России сообщило, что десятки человек пострадали из-за непогоды в Приволжье, девять из которых умерли, передает ТАСС.

В ведомстве предупредили об опасных метеорологических явлениях, сохраняющихся на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа с 29 июля. Отмечается, что порывы ветра в данном регионе могут достигать 27 м/с.

«Пострадали 76 человек, из них девять — погибли», — рассказали в министерстве.

Ранее губернатор Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о семи погибших из-за урагана, который обрушился на республику. Уточняется, что возле озера Таир пострадали два человека — взрослый и семилетний ребенок, их госпитализировали. Помимо этого, погибли семь человек, трое из них дети. В больницу доставлено 15 человек.