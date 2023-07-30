Число погибших от урагана в Марий Эл возросло

Число погибших во время урагана в Марий Эл выросло до семи

В Марий Эл 24 человека пострадали при падении деревьев во время урагана, семеро погибли. Об этом сообщает Правительство Республики.

29 июля поступила информация о падении деревьев около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе из-за непогоды. Ранее глава республики Юрий Зайцев заявил о 22 пострадавших.

Уточняется, что возле озера Таир пострадали два человека — взрослый и семилетний ребенок, их госпитализировали. Помимо этого, погибли семь человек, трое из них дети. В больницу доставлено 15 человек.

Также 29 июля жители нескольких районов Татарстана, включая Казань, сообщили о падении деревьев и нарушении электроснабжения из-за сильного ветра.

Ранее, 28 июля, жители нескольких районов Севастополя остались без света после сильного ливня.