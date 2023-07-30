Депутат Госдумы пригрозил Киеву после атаки на Москву

Депутат Госдумы Шеремет: Киев ответит за атаку беспилотников на Москву 30 июля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил украинским властям ответом после атаки беспилотников на Москву, произошедшую 30 июля. Он предупредил, что «разговор с террористами» будет коротким, пишет РИА Новости.

По словам Шеремета, президент республики Владимир Зеленский «превратил Украину в террористическую страну». Депутат убежден, что политик пытается «выдать откровенные акты терроризма за свои военные достижения», потому что хочет добиться похвалы со стороны западных стран.

«Зеленский заигрался в роль мальчиша-плохиша», — добавил депутат.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об этом подтвердил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что серьезных разрушений в результате инцидента нет — незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.