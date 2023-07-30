Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 30 июля 2023Россия

Депутат Госдумы пригрозил Киеву после атаки на Москву

Депутат Госдумы Шеремет: Киев ответит за атаку беспилотников на Москву 30 июля

Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил украинским властям ответом после атаки беспилотников на Москву, произошедшую 30 июля. Он предупредил, что «разговор с террористами» будет коротким, пишет РИА Новости.

По словам Шеремета, президент республики Владимир Зеленский «превратил Украину в террористическую страну». Депутат убежден, что политик пытается «выдать откровенные акты терроризма за свои военные достижения», потому что хочет добиться похвалы со стороны западных стран.

«Зеленский заигрался в роль мальчиша-плохиша», — добавил депутат.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об этом подтвердил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что серьезных разрушений в результате инцидента нет — незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Британией украинского спецназа к вторжению в Крым

    Безопасностью президентских выборов в России займутся африканцы

    Депутат Госдумы пригрозил Киеву после атаки на Москву

    Ольга Орлова сделала заявление о хейтерах

    Неизвестный заперся в таганрогской пивной и стрелял по прохожим

    Оппозиция Нигера поддержала мятежников

    Кормящие стадо коз в Москве прохожие восхитили пользователей сети

    Пассажир нашел опасный способ не платить за багаж в полете и вызвал споры в сети

    Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира

    Неизвестный поджег релейный шкаф и задержал российский поезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости