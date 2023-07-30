Российские войска отразили семь атак ВСУ на территории ДНР

Минобороны сообщило, что группировка «Юг» отбила семь атак ВСУ в ДНР за сутки

Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки отбили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, украинские подразделения пытались прорваться в районе Клещеевки, Андреевки и Красногоровки. Остановить движение противника помогали самолеты ВКС России.

«Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20», — сказал Конашенков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы нанесли противнику огневое поражение, после чего он отступил в сторону Стельмаховки.