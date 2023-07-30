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08:26, 30 июля 2023Бывший СССР

Военные России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

ВС России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что попытку переброски на передовые позиции в районе Новоселовского предприняли военные из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Артиллеристы группировки «Запад» нанесли противнику огневое поражение, после чего он отступил в сторону Стельмаховки.
Зыбинский указал, что украинские военные потеряли до отделения личного состава и бронетранспортер (БТР) БТР M113.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств отрядом территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные успешно атаковали Вооруженные силы Украины на Времевском выступе на запорожском направлении. Он отметил, что контратака произошла в районе села Старомайорское, украинским военным не вдалось укрепиться на заявленной территории, они остаются в близлежащих лесопосадках под атаками российской артиллерии.

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    Марина Совина
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