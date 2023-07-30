Трамп обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину

Трамп: Байден тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков

Администрация американского президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков, заявил бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, он уточнил, что Байдены получили миллионы долларов от Украины. «Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп. По его словам, у США нет боеприпасов. Бывший президент США обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину.

Ранее Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Экс-президент добавил, что «безрассудная эскалация» конфликта на Украине двигает Вооруженные силы США к грани катастрофы. По его мнению, решение отправить военных в Европу ставит под угрозу границы США.

