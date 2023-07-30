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01:56, 30 июля 2023Мир

Трамп обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину

Трамп: Байден тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Администрация американского президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков, заявил бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, он уточнил, что Байдены получили миллионы долларов от Украины. «Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп. По его словам, у США нет боеприпасов. Бывший президент США обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину.

Ранее Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Экс-президент добавил, что «безрассудная эскалация» конфликта на Украине двигает Вооруженные силы США к грани катастрофы. По его мнению, решение отправить военных в Европу ставит под угрозу границы США.

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    Марина Совина
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