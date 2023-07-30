Беспилотник коалиции США опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии

БПЛА MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии

Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, передает РИА Новости.

Как рассказал Гуринов, опасное сближение было зафиксировано 30 июля в 06:53 на высоте пяти тысяч метров в районе населенного пункта Ракка. Отмечается, что аппарат сблизился с российским самолетом на дистанцию менее 100 метров по высоте. Он также добавил, что полет беспилотника не был деконфликтован. По его словам, столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российских летчиков.