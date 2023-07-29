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22:21, 29 июля 2023Мир

Авиация коалиции США 23 раза опасно сблизилась с российскими самолетами в Сирии

ЦПВС: Авиация коалиции США 23 раза опасно сблизилась с самолетами ВКС РФ в Сирии

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Авиация коалиции во главе с США за 2023 год 23 раза опасно сблизилась с самолетами Воздушно-космических сил России в Сирии. Об этом сообщил замглавы центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Информация размещена на сайте Минобороны.

Он отметил, что во время 11 эпизодов экипажи фиксировали облучение российских самолетов системами наведения вооружения. Это приводило к автоматическому сбрасыванию бортовых комплексов обороны и поражению ложных тепловых целей.

Гуринов рассказал, что два подобных случая произошли в апреле, один — в мае, четыре — в июне, и пять — в июле. По его словам, это свидетельствует о росте числа опасных сближений со стороны коалиции.

Ранее контр-адмирал сообщил, что 28 июля в 07:55 беспилотник MQ-9 «коалиции» во главе с США опасно сблизился с российским истребителем Су-34 в Сирии.

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    Марина Совина
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