Момент прилета БПЛА в «Москва-сити» попал на видео

Mash: момент прилета БПЛА в «Москва-сити» попал на видео регистратора авто

Момент прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе «Москва-сити» попал на видео регистратора проезжающего мимо авто. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Первым об атаке на башню «Москвы-сити» сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что предварительно, в здание влетел беспилотник, произошел взрыв.

Жители столицы сообщили о взрывах в городе. Отмечается, что все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.

По информации Telegram-канала Mash, над башней был виден дым, на место прибыли экстренные службы.