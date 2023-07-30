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10:39, 30 июля 2023Россия

ВС России отразили три атаки на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об отражении трех атак на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки на краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества», — заявил он.

Конашенков добавил, что российские военные также нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка в ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяное в ЛНР.

«За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — заключил представитель Минобороны.

Ранее Конашенков заявил, что российские военные уничтожили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, технику неприятеля сбила истребительная авиация ВКС России. Это произошло в районе населенного пункта Воздвиженка.

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    Виктория Кондратьева
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