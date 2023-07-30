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10:20, 30 июля 2023Россия

ВС России сбили украинский военный вертолет в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении вертолета Ми-8 ВСУ под Воздвиженкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, технику неприятеля сбила истребительная авиация ВКС России. Это произошло в районе населенного пункта Воздвиженка.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено сорок четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — добавил Конашенков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы нанесли противнику огневое поражение, после чего он отступил в сторону Стельмаховки.

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    Алевтина Запольская
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