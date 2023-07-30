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16:16, 30 июля 2023Интернет и СМИ

Названы возможные признаки подготовки Китая к войне

The Economist: закупки сырья и еды могут быть признаками подготовки КНР к войне

Фото: Aly Song / Reuters

Закупки сырья и еды могут быть признаками подготовки КНР к войне. Об этом пишет The Economist.

По данным издания, Китай потратил десятилетия на укрепление экономики от санкций, модернизацию вооруженных сил и позаботился о продовольственной безопасности на фоне намерения Пекина любыми средствами вернуть под свой контроль Тайвань.

The Economist призвал обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне. Речь идет о закупках сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. «Никакие данные не укажут на приближение войны. Но правдоподобная система раннего предупреждения может быть сформирована путем сведения наблюдений воедино», — отмечают авторы.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс выступая на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что китайские власти не уверены в успехе потенциальной военной операции против Тайваня и не приняли решения, проводить ее или нет. Чиновник отметил, что сомнения руководства КНР усилила спецоперация на Украине, за которой, по его мнению, «ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием, чем Си Цзиньпин».

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    Виктория Кондратьева
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