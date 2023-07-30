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04:19, 30 июля 2023Россия

Опубликованы кадры прилета беспилотника в одну из башен «Москвы-Сити»

Беспилотник врезался в районе 6-7 этажей одной из башен «Москвы-Сити»

Видео: Telegram / ENews112

Беспилотник врезался в одну из башен «Москвы-Сити», кадры прилета дрона появились в Telegram-канале 112.

Свидетели происшествия сняли на видео одно из зданий с улицы. В ролике видно осколки стекла, дым. Сообщается о работе экстренных служб. «Кадры последствий прилета беспилотника в одну из башен "Москвы-Сити". По официальным данным, беспилотный летательный аппрат (БПЛА) врезался в районе 6-7 этажей здания», — указано в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в башню «Москвы-Сити», предварительно, влетел беспилотник, произошел взрыв. Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников в Подмосковье.

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    Марина Совина
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