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07:02, 30 июля 2023Россия

Россиянам разъяснили правила установки печей на даче

Депутат Чаплин разъяснил правила установки печей на даче

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с РИА Новости рассказал, как построить дачную печь, чтобы не устроить пожар в доме.

Парламентарий посоветовал устанавливать печь сертифицированного заводского производства. Конструкции потолка, не защищенные от возгорания, должны быть установлены от верха перекрытия кирпичной печи на расстоянии 35-40 сантиметров; металлических печей — на расстоянии не менее 1,5 метра.

Чаплин подчеркнул, что сгораемые конструкции крыши нужно расположить на расстоянии не ближе 25 сантиметров до керамических труб, а от наружной поверхности дымовых труб из кирпича — не ближе 13 сантиметров. Помимо этого, необходимо соблюсти отступ 100 сантиметров до деревянной стены от стальной печи, которая не защищена слоем теплоизоляции или не обложена, разъяснил он.

Ранее юрист Сергей Коломийцев напомнил, что за слишком большое число одуванчиков и других сорняков на участке дачников могут оштрафовать. Специалист уточнил, что беспокоиться стоит только тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

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    Юлия Мискевич
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