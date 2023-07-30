Профессор Макфейт заявил о потере Зеленским доверия Запада

Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие Запада, который начал разочаровываться в действиях Киева. Его слова приводит USA Today.

По его словам, украинский лидер оказался в затруднительном положении, поскольку он не может позволить себе проиграть, но и победить не в состоянии.

Эксперт отметил, что Зеленский больше года просит у НАТО оружие и миллиарды долларов помощи, однако контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) захлебывается.

«НАТО испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского. Он теряет доверие, главный актив Украины», — подчеркнул Макфейт.

Он назвал стратегическим безумием новые поставки оружия ВСУ в ожидании успеха. Профессор заключил, что США выигрывают сражения, но проигрывают войны на протяжении последних 50 лет.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания Киева прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать силой западного оружия не были выполнены, поэтому Соединенные Штаты заявили, что «все кончено» и приказали пересмотреть свою позицию.