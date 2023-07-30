В Брянской области сбили дрон-камикадзе ВСУ

Shot: в Брянской области из антидронового ружья сбили дрон-камикадзе ВСУ

В Брянской области ликвидировали дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой был уничтожен в районе деревни Грудская при помощи антидронового ружья. Сбитый беспилотник после падения на землю взорвался. В результате ЧП никто не пострадал. Деревня Грудская находится примерно в километре от границы с Украиной.

18 июня российские пограничники уничтожили дрон ВСУ на пропускном пункте «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Украинский беспилотник атаковал пропускной пункт, сбросив на него два неустановленных боеприпаса.