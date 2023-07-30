Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 30 июля 2023Россия

В Брянской области сбили дрон-камикадзе ВСУ

Shot: в Брянской области из антидронового ружья сбили дрон-камикадзе ВСУ

Фото: РИА Новости

В Брянской области ликвидировали дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой был уничтожен в районе деревни Грудская при помощи антидронового ружья. Сбитый беспилотник после падения на землю взорвался. В результате ЧП никто не пострадал. Деревня Грудская находится примерно в километре от границы с Украиной.

18 июня российские пограничники уничтожили дрон ВСУ на пропускном пункте «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Украинский беспилотник атаковал пропускной пункт, сбросив на него два неустановленных боеприпаса.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на подготовку Великобританией бойцов для захвата Крыма

    Москвич придумал необычный способ перейти затопленную улицу и попал на видео

    Парикмахер назвал лучшие прически для маскировки залысины у мужчин

    Стали известны подробности о состоянии актера Ивана Краско

    В Брянской области сбили дрон-камикадзе ВСУ

    Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам

    Макрон пообещал защитить французов в Нигере

    Экипажу остановившего атаку колонны ВСУ российского танка пообещали награду

    Стало известно о проблемах ВСУ при использовании дронов

    Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости