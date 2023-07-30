Путин: ВМФ России остается нерушимым стражем рубежей отечества

Президент Владимир Путин заявил о нерушимости российского флота. Об этом он сообщил, выступая на параде Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ», — сказал президент.

Он также отметил, что Россия постепенно наращивает мощь флота. Так, в 2023 году в его состав войдут 30 кораблей разных классов.

Ранее Путин прибыл на парад в честь дня ВМФ. На мероприятии глава страны совершил обход кораблей и поздравил моряков с праздником. Также он пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу.

В этом году участие в параде примут 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около трех тысяч военнослужащих. В завершение состоится торжественный марш парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.