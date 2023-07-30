Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 30 июля 2023Мир

В ФРГ рассказали о ежедневном выезде полиции в общежития для украинских беженцев

Bild: немецкая полиция трижды в день выезжает в общежития для беженцев с Украины

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Немецким полицейским приходится несколько раз в день приезжать в общежития для украинских беженцев для урегулирования обстановки, сообщает местное издание Bild.

Уточняется, что с января по март текущего года сотрудники правоохранительных органов посетили общежития для беженцев 230 раз, соответственно, в среднем они выезжали около трех раз в день. Как отмечает газета, не все выезды полиции связаны с криминалом, но в большинстве случаев их причиной служат нарушение порядка, оскорбления, угрозы, нанесение телесных повреждений, наркотики и воровство.

Ранее стало известно, что население Германии рекордно выросло в 2022 году в связи с приездом украинских беженцев. Так, число жителей страны увеличилось на 1,12 миллиона человек (1,3 процента), в 2021 году этот прирост составлял 82.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Упавший под Таганрогом беспилотник сняли на видео

    В Норвегии заявили о хаосе из-за допуска российских спортсменов к турнирам

    Во Франции обвинили Зеленского в намерении развязать третью мировую войну

    В ФРГ рассказали о ежедневном выезде полиции в общежития для украинских беженцев

    В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

    В результате столкновения дельтапланов в Ставропольском крае погиб один человек

    Забросавший яйцами российское посольство в Эстонии оказался журналистом Бабченко

    В Крыму пообещали Западу ответные меры в случае нападения на полуостров

    В матче между «Ахматом» и ЦСКА все пять голов забили с пенальти

    В Киеве назвали срок начала переговоров с США по гарантиям безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости