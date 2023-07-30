В ФРГ рассказали о ежедневном выезде полиции в общежития для украинских беженцев

Bild: немецкая полиция трижды в день выезжает в общежития для беженцев с Украины

Немецким полицейским приходится несколько раз в день приезжать в общежития для украинских беженцев для урегулирования обстановки, сообщает местное издание Bild.

Уточняется, что с января по март текущего года сотрудники правоохранительных органов посетили общежития для беженцев 230 раз, соответственно, в среднем они выезжали около трех раз в день. Как отмечает газета, не все выезды полиции связаны с криминалом, но в большинстве случаев их причиной служат нарушение порядка, оскорбления, угрозы, нанесение телесных повреждений, наркотики и воровство.

Ранее стало известно, что население Германии рекордно выросло в 2022 году в связи с приездом украинских беженцев. Так, число жителей страны увеличилось на 1,12 миллиона человек (1,3 процента), в 2021 году этот прирост составлял 82.