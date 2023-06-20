Население Германии рекордно выросло из-за украинских беженцев

Destatis: население Германии рекордно выросло в 2022 году из-за украинских беженцев

Население Германии рекордно выросло в 2022 году из-за украинских беженцев, сообщила Федеральная служба статистики страны (Destatis).

По данным ведомства, число жителей ФРГ увеличилось на 1,12 миллиона человек (1,3 процента), в 2021 году этот прирост составлял 82 тысячи человек (0,1 процента). По данным агентства Bloomberg, это самые большие показатели с 1990 года — тогда прирост населения был связан с объединением восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ).

Как отметили эксперты, скачок численности населения связан с ростом количества иммигрантов (1,45 миллиона против 329 тысяч годом ранее), в основном беженцев с Украины.

Ранее в Германии прошли массовые протесты из-за небывалого потока беженцев с Украины. Немцы обеспокоены из-за возможных угроз своей безопасности, связанных с мигрантами, и дефицита жилья.