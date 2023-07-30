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16:57, 30 июля 2023Мир

В Индии сообщили о резкой вспышке лихорадки денге

Власти Нью-Дели сообщили о резкой вспышке лихорадки денге

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В Нью-Дели резко растет число случаев лихорадки денге, вирусного заболевания, вызывающего в тяжелых случаях геморрагический шок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения города Саурабха Бхардваджа.

По его словам, с начала года в индийской столице было зафиксировано 187 случаев этого заболевания, что стало рекордом с 2018 года. Более 40 человек заразились в июне, большинство из них стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.

«Второй тип — это тяжелый штамм, он представляет риск для пациентов. Предположительно в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть осторожны», — сказал Бхардваджа.

Ранее стало известно, что в 18 провинциях Таиланда растет число заражений лихорадкой Денге. Как сообщает The Pattaya News, опасная вирусная инфекция начала подбираться к популярным у россиян курортам Чонбури и Пхукет.

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