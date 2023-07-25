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16:28, 25 июля 2023Путешествия

Опасная инфекция начала подбираться к популярным у россиян курортам Таиланда

The Pattaya News: в Таиланде в 18 провинциях растет число заражений лихорадкой Денге
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Beawiharta / Reuters

В Таиланде в 18 провинциях растет число заражений лихорадкой Денге. Как сообщает The Pattaya News, опасная вирусная инфекция начала подбираться к популярным у россиян курортам Чонбури и Пхукет.

Издание уточняет, что увеличение количества заболевших также отмечено в провинциях Мае Хонг Сон, Чианг Май, Чианг Рай, Нан, Пхаяо, Так, Пхетчабури, Районг, Чантабури, Трат, Убонратчатхани, Сонгкхла, Сатун, Наратхиват и Бангкок.

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Генеральный директор департамента по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Таиланда Тарет Крассанайравонг (Taret Krassanairawiwong) провел онлайн-встречу с представителями органов здравоохранения этих провинций и обсудил ситуацию. Он заявил, что количество заболеваний лихорадкой Денге за последний месяц превысило средние показатели за предыдущие пять лет за тот же период. Если число заражений будет и дальше расти, эти провинции могут быть объявлены зонами эпидемии.

В этом случае сотрудники органов здравоохранения получат доступ в здания и транспортные средства, в отношении которых есть подозрения о вспышке инфекции. Специалисты смогут обследовать места размножения комаров и распылять химикаты в домах, храмах, школах и отелях.

Ранее отдыхающих в Таиланде туристов предупредили о вспышке нового опасного вируса — чикунгуньи. Ее наиболее распространенный симптом — внезапная лихорадка, которая часто сопровождается болью в суставах. Среди других признаков заболевания — мышечная и головная боль, тошнота, усталость и сыпь.

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    Марина Черняк
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