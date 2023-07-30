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07:26, 30 июля 2023Мир

В Иране чиновника отстранили по подозрению в однополых отношениях

Daily Mail: в Иране чиновника отстранили по подозрению в однополых отношениях

Фото: Unsplash.com

В Иране чиновника отстранили по подозрению в однополых отношениях, об этом сообщает издание Daily Mail.

По его информации, речь идет о Резе Цагати, руководителе отдела культуры и исламского руководства провинции Гилян, ориентированого на благочестие, консерватизм и обязательное ношение хиджаба.

В материале говорится, что разбирательство началось после того, как в одном из оппозиционных Telegram-каналов Ирана появилось видео, на котором предположительно Цагати снят с неизвестным мужчиной.

22 июля администрация провинции Гилян сообщила о том, что дело передано в судебные органы для тщательного рассмотрения и заявила, что чиновник отстранен.

19 июля иранскую актрису кино и телевидения Афсане Байеган приговорили к двум годам лишения свободы за отсутствие хиджаба. Женщина также должна будет еженедельно посещать психолога для лечения «психического расстройство антисемейной личности».

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    Марина Совина
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